Ekonomi - Bisnis

Catat, Pemerintah Bakal Bikin RI Jadi Pusat Kopi Dunia

Senin, 19 Januari 2026 – 18:37 WIB
Catat, Pemerintah Bakal Bikin RI Jadi Pusat Kopi Dunia
Ilustrasi biji kopi. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut, pemerintah akan melakukan upaya agar Indonesia dapat menjadi pusat atau hub kopi dunia.

Hal ini disampaikan oleh Budi sebagai respon atas usulan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang menginginkan agar penetapan harga kopi dunia bisa dilakukan di tanah air, mengingat Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar.

"Kantornya kan sekarang ada di Inggris kalo enggak salah. Kemarin alasannya kami kan produsenya. Coba nanti kami akan coba melakukan perdekatan supaya Indonesia menjadi pusat, menjadi hub kopi ya," kata Budi, Senin (19/1).

Terkait kemungkinan penetapan harga kopi berada di Indonesia, Budi mengatakan hal tersebut masih akan dikaji lebih lanjut, lantaran menyangkut mekanisme pasar yang telah berjalan bertahun-tahun.

Pemerintah, lanjut Budi, perlu melihat konsep yang tepat bersama asosiasi internasional dan perwakilan negara-negara produsen maupun konsumen kopi.

"Nanti kalau kita bisa kantor pusatnya di sini, kan paling tidak kita bisa merekrut atau bersama-sama dengan asosiasi internasional lainnya, yang perwakilan di masing-masing negara untuk menyampaikan seperti apa nanti konsepnya," terangnya.

Mendag menyampaikan langkah untuk memindahkan pusat penetapan harga kopi dunia tidak dapat dilakukan dengan instan.

Untuk tahap awal, pemerintah akan fokus melakukan pendekatan melalui berbagai forum kopi internasional.

Idonesia adalah produsen kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Kolombia. Bahkan punya berbagai macam jenis kopi, seperti arabika, robusta dan luwak

