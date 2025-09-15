Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Catat! Pemerintah Bakal Fasilitasi Fresh Graduate Magang, Digaji Sesuai UMP

Senin, 15 September 2025 – 19:50 WIB
Catat! Pemerintah Bakal Fasilitasi Fresh Graduate Magang, Digaji Sesuai UMP - JPNN.COM
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomiaan Airlangga Hartanto usai membuka APINDO Expo & UMKM Fair 2025 di Bandung, Selasa (5/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menyiapkan tempat magang untuk lulusan baru (fresh graduate) bagi sejumlah tingkatan.

Menurut Airlangga, lulusan baru tersebut disebut akan disalurkan ke perusahaan sektor industri.

Hal itu diungkapkan saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (15/9).

Baca Juga:

"Magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun, apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di-link and match-kan, dikerjasamakan, dengan sektor industri," ucap Airlangga.

Eks Ketua Umum Partak Golkar itu menuturkan pemerintah bakal menyalurkan 20 ribu lulusan baru untuk tahap pertama program magang tersebut.

Kabar baiknya, mereka yang mengikuti program ini akan menerima gaji selama enam bulan sesuai upah minimum provinsi (UMP).

Baca Juga:

Pemerintah akan menggelontorkan seratusan miliar rupiah untuk program itu.

"Di mana penerima manfaat di tahap pertama 20.000 orang dan selama proses bekerja diberikan uang satu sebesar upah minimum, UMP," jelas Airlangga.

Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menyiapkan tempat magang untuk lulusan baru (fresh graduate) bagi sejumlah tingkatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   magang  fresh graduate  bantuan pemerintah  pekerja magang  UMP 
BERITA MAGANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp