Catat! Pemerintah Bakal Fasilitasi Fresh Graduate Magang, Digaji Sesuai UMP

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menyiapkan tempat magang untuk lulusan baru (fresh graduate) bagi sejumlah tingkatan.

Menurut Airlangga, lulusan baru tersebut disebut akan disalurkan ke perusahaan sektor industri.

Hal itu diungkapkan saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (15/9).

"Magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun, apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di-link and match-kan, dikerjasamakan, dengan sektor industri," ucap Airlangga.

Eks Ketua Umum Partak Golkar itu menuturkan pemerintah bakal menyalurkan 20 ribu lulusan baru untuk tahap pertama program magang tersebut.

Kabar baiknya, mereka yang mengikuti program ini akan menerima gaji selama enam bulan sesuai upah minimum provinsi (UMP).

Pemerintah akan menggelontorkan seratusan miliar rupiah untuk program itu.

"Di mana penerima manfaat di tahap pertama 20.000 orang dan selama proses bekerja diberikan uang satu sebesar upah minimum, UMP," jelas Airlangga.