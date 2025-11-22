Close Banner Apps JPNN.com
Catat, Pemusnahan Thrifting Tak Gunakan APBN

Sabtu, 22 November 2025 – 08:34 WIB
petugas kepolisian dan TNI membakar pakaian bekas impor dalam kegiatan pemusnahan barang bukti sitaan kasus thrifting di Lapangan Bhara Daksa Polda NTB, Mataram, Senin (8/5/2023). (ANTARA/Dhimas B.P.)

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan seluruh biaya pemusnahan pakaian bekas impor tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Budi menjelaskan, pemusnahan pakaian thrifting tersebut hanya dibebankan pada importir yang bertanggung jawab.

"Yang dimusnahkan itu tidak pakai APBN. Jadi yang memusnahkan itu adalah importir. Jadi iportir itu kami kenakan sanksi," ungkap Budi dikutip Sabtu (22/11).

Budi mengungkapkan, beban biaya yang ditanggung importir merupakan sanksi lantaran telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 20242 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor. 

Adapun sanksi yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) adalah menutup perusahaan distributor dan memusnahkan barang impor tersebut.

Budi mengatakan setiap importir yang kedapatan melanggar aturan harus menanggung sendiri seluruh konsekuensi hukum dan administratif, termasuk biaya pemusnahan barang.

"Dia yang harus memusnahkan. Nanti semua biaya dari importir," katanya.

Pemerintah telah menutup dua perusahaan yang terindikasi mengimpor pakaian bekas. Kedua perusahaan itu juga diwajibkan membiayai proses pemusnahan barang temuan hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

