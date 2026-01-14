Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Catat, Prabowo Bakal Bangun 20 SMA Garuda

Rabu, 14 Januari 2026 – 07:00 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto meninjau aktivitas belajar mengajar siswa di Sekolah Rakyat Terpadu 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. ANTARA/HO-Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia.

Caranya kata Prabowo Subianto, pemerintah akan melakukan program renovasi sekolah secara masif.

"Tahun ini saja, saya akan renovasi 60 ribu sekolah dan seterusnya," ujar Presiden Prabowo dikutip Rabu (14/1).

Kepala Negara menyampaikan saat ini Indonesia memiliki sekitar 300 ribu sekolah.

Pemerintah menargetkan seluruh sekolah tersebut dapat diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya dalam kurun waktu empat tahun ke depan.

"Indonesia punya 300 ribu sekolah, saya berharap dalam 4 tahun bisa selesaikan semua sekolah-sekolah di Indonesia, dan kualitasnya akan ditingkatkan di segala bidang," katanya.

Presiden Prabowo menekankan pendidikan memegang peran strategis dalam pembangunan nasional.

Menurutnya, pendidikan bukan hanya sarana mencetak sumber daya manusia unggul, tetapi juga menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah akan memperluas jaringan SMA Taruna Nusantara dan membentuk sedikitnya 20 sekolah serupa bernama SMA Garuda.

