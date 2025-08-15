Catat, Prabowo Bilang Danantara Bakal Menciptakan Jutaan Lapangan Kerja

Jumat, 15 Agustus 2025 – 12:49 WIB

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Presiden RI Prabowo Subianto membanggakan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara saat berpidato di Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Menurut Prabowo, pembentukan Danantara bisa mempercepat hilirisasi sumber daya alam dan membuka lapangan kerja berkualitas.

"Kami bersama DPR RI telah membentuk apa yang kita sebut BPI Danantara," kata dia, Jumat.

Prabowo mengatakan Danantara ialah lembaga pengelola investasi dengan aset sekitar USD 1 triliun yang bakal menciptakan banyak pekerjaan.

"Danantara akan ciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas, terutama di bidang hilirisasi," kata eks Menhan RI itu.

Prabowo mengatakan tingkat pengangguran per Agustus 2025 sudah menurun setelah pemerintah membentuk Danantara.

"Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998," katanya.

Selain membanggakan Danantara, Prabowo saat Sidang Tahunan mengungkap kinerja pemerintah dalam membangun sistem kesehatan yang adil dan merata.