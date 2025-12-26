Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Catat, Sebegini Rincian Insentif untuk Koban Banjir Sumatra

Jumat, 26 Desember 2025 – 13:37 WIB
Prabowo saat meninjau Posko Pengungsi di SD 05 Kayu Pasak, Nagari Selareh Aia, Kabupaten Agam, pada Kamis (18/12). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, pemerintah menggelontorkan berbagai insentif bagi para koban banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Teddy mengaku, seluruh dana santunan yang digelontorkan Presiden RI Prabowo Subianto ini akan langsung dibagikan lewat Kementerian Sosial (Kemensos) berdasarkan data dan persetujuan dari setiap bupati atau wali kota daerah setempat.

"Bagi setiap keluarga yang terdampak akan mendapat bantuan," kata Teddy dikutip Jumat (26/12)

Teddy Indra Wijaya, mengataka seluruh bantuan dikirim tanpa jeda. Bahkan hingga hari ini bantuan untuk koban banjir PUlau Sumatra masih terus dikirimkan.

"Sejak hari pertama bencana banjir tanggal 25 November, bapak Presiden sudah menginstruksikan terkait penanganan bencana, sampai hari ini juga bantuan terus menuju ke sana," katanya.

Teddy menambahkan Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan tegas agar bantuan harus menjangkau ke seluruh wilayah terdalam yang terdampak bencana.(mcr10/jpnn)

Berikut ini santunan yang didapat untuk korban dan pengungsi banjir Sumatra:

  1. Bantuan kepada korban untuk pemulihan ekonomi Rp 3 juta
  2. Bantuan isi rumah bagi korban Rp 3 juta
  3. Bantuan 10 kilogram beras setiap bulannya
  4. Uang lauk pauk Rp 300-450 ribu per bulan
  5. Uang tunggu hunian Rp 600 ribu
  6. Bantuan pembangunan hunian tetap
  7. Santunan kepada korban meninggl Rp 15 juta
  8. Santunan korban luka-luka Rp 5 juta


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

