Catat Sejarah, NICE PIK2 Jadi Venue Pertemuan 3 Tokoh Dunia di CCS 2025

jpnn.com - Nusantara International Convention Centre (NICE) PIK2 mencatat sejarah penting bagi industri MICE nasional dengan menjadi venue penyelenggaraan Capacity Catalyst Summit (CCS) 2025.

Pelaksanaan CCS 2025 di pusat konvensi terbesar di kawasan PIK2 itu menghadirkan tiga figur berpengaruh dunia dalam satu panggung, yakni Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Pendiri Lippo Group Mochtar Riady, dan pakar kepemimpinan global Dr John C Maxwell.

Konferensi yang digelar satu hari itu membukukan total sekitar 5.000 peserta, terdiri dari 3.700 peserta on-site dan 2.000 peserta online, menjadikannya salah satu forum kepemimpinan terbesar dan paling bernilai secara strategis sepanjang tahun 2025.

PIK2 Menjadi Kekuatan Baru MICE Indonesia

Kehadiran tiga tokoh dunia secara bersamaan membuktikan kesiapan NICE PIK2 sebagai venue internasional yang mampu menarik kegiatan berskala besar, bernilai ekonomi tinggi, dan berpengaruh pada reputasi global Indonesia.

Dengan kapasitas ribuan orang, fasilitas berstandar premium, serta akses langsung ke berbagai infrastruktur kawasan PIK2, NICE kini dipandang sebagai salah satu aset nasional dalam memperkuat sektor MICE dan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge economy).

Format panggung tunggal yang mempertemukan SBY, Riady, dan Maxwell juga menjadi preseden baru bagi penyelenggaraan konferensi kelas dunia di Indonesia.

Tiga Perspektif, Satu Visi

Dalam sesi utama konferensi itu, SBY menegaskan pentingnya kepemimpinan berlandaskan integritas.