Catat, Sertifikat Tanah Bakal Berbentuk Elektronik

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, digitalisasi dokumen pertanahan berjalan secara bertahap, terukur dan mengedepankan kepastian hukum.

Menurut Nusron Wahid, transformasi digital yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN menjadi fondasi bagi layanan pertanahan yang lebih modern.

“Digitalisasi dokumen pertanahan kami pastikan berjalan bertahap, terukur, dan mengedepankan kepastian hukum," ujar Nusron dikutip Selasa (18/11).

Nusron mengaku, penerapan sertifikat elektronik tak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebab digitalisasi sertifikat tanah juga dapat dimanfaatkan oleh pihak perbankan.

"Tujuannya sederhana, memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan keamanan bagi lembaga keuangan,” katanya.

Nusron mengatakan, transformasi digital yang terus diperluas diharapkan menciptakan pelayanan yang lebih efisien dan transparan.

Sistem elektronik juga meningkatkan keamanan dokumen pertanahan karena tersimpan secara digital, minim risiko kerusakan fisik, dan dapat diverifikasi dengan cepat melalui basis data nasional.

Nusron Wahid mengatakan digitalisasi pertanahan untuk mempersempit ruang gerak mafia tanah.