Catat, Skema One Way Nasional Saat Puncak Arus Mudik

jpnn.com, KARAWANG - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai memetakan rekayasa lalu lintas besar-besaran guna menyambut puncak arus mudik Lebaran.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengungkapkan skema one way nasional diprediksi akan mulai diberlakukan pada 18 Maret 2026.

Dia menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah pihaknya melakukan koordinasi intensif dengan jajaran kementerian terkait dan Direktur Utama Jasa Marga.

Langkah itu menjadi krusial mengingat volume kendaraan yang akan keluar dari Jakarta masih sangat besar.

"Puncak arus mudik diperkirakan jatuh pada tanggal 18. Jadi, nanti antara jam 10.00 sampai jam 12.00 WIB akan kami berlakukan One Way Nasional arus mudik," kata Irjen Agus di Pos Terpadu KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Senin (16/3).

Meski jadwal sudah direncanakan, penerapan di lapangan bersifat dinamis.

Polri akan sangat bergantung pada data teknologi traffic accounting untuk melihat kepadatan kendaraan secara riil.

"Apakah nanti ada perubahan jam, itu nanti akan kami update secara berkala. Jika teknologi traffic accounting-nya menunjukkan arus terkendali, bisa saja skemanya berubah menjadi one way sepenggal atau tahap pertama," imbuhnya.