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JPNN.com - Entertainment - Musik

Catat Tanggalnya, iKON Bakal Gelar Konser di Jakarta

Kamis, 30 Juli 2026 – 18:01 WIB
Catat Tanggalnya, iKON Bakal Gelar Konser di Jakarta - JPNN.COM
WithUs Indonesia memastikan iKON akan menyapa para penggemarnya di Jakarta melalui rangkaian acara tur dunia terbaru mereka. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu promotor WithUs Indonesia memastikan iKON akan menyapa para penggemarnya di Jakarta melalui rangkaian acara tur dunia terbaru mereka.

Konser bertajuk iKON Fourever World Tour in Jakarta itu akan digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (21/8) mendatang.

Dalam konser itu, Grup K-pop ternama asal Korea Selatan itu akan hadir dengan formasi empat anggota, yakni Chanwoo, Yunhyeong, Bobby, dan Jinhwan.

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iKON bersiap membawa energi panggung dan chemistry khas yang selama ini bikin daya tarik para penggemarnya.

"Ini menjadi momen yang sudah lama dinanti iKON kembali menyapa Jakarta lewat rangkaian tur dunia terbarunya," tulis WithUs Indonesia.

Jakarta Dipilih sebagai salah satu dalam rangkaian tur tersebut karena memiliki basis penggemar yang paling loyal.

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"Basis iKONIC di Indonesia dikenal sebagai salah satu yang terbesar dan paling loyal di Asia Tenggara," katanya.

WithUs juga memastikan acara ini bukan sekadar konser, tetapi perayaan buat perjalanan panjang iKON bersama iKONIC.

WithUs Indonesia memastikan iKON akan menyapa para penggemarnya di Jakarta melalui rangkaian acara tur dunia terbaru mereka.

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TAGS   Ikon  Konser musik  grup k-pop 
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