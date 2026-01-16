Catat Tanggalnya, Xiaomi Akan Merilis Kacamata Pintar di Indonesia

Jumat, 16 Januari 2026 – 16:59 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Xiaomi Indonesia mengonfirmasi akan memboyong dua wearables terbaru, Redmi Buds 8 Liter dan Mijia Smart Audio Glasses ke Indonesua pada Kamis (22/1).

Kehadiran kedua perangkat itu melengkapi pengalaman ekosistem Xiaomi dalam solusi audio dengan kebutuhan aktivitas harian generasi modern.

Audio kini menjadi bagian penting dalam berbagai momen, mulai dari bekerja, belajar, berkomuter, hingga bersosialisasi.

Masyarakat membutuhkan perangkat yang tidak hanya nyaman digunakan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan berbagai situasi tanpa mengganggu aktivitas utama.

Marketing Director Xiaomi Indonesia, Andi Renreng mengatakan pihaknya menghadirkan pengalaman ekosistem yang lebih utuh dan terintegrasi.

"Buds 8 Lite dan Mijia Smart Audio Glasses kami rancang untuk mendukung keseharian pengguna,” ujar Andi Renreng.

Redmi Buds 8 Lite dilengkapi fitur peredam bising aktif dan daya tahan baterai yang panjang.

Perangkat itu memungkinkan pengguna tetap fokus dan menikmati hiburan di berbagai kondisi, termasuk saat berada di lingkungan yang ramai.