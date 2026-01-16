Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Catat Tanggalnya, Xiaomi Akan Merilis Kacamata Pintar di Indonesia

Jumat, 16 Januari 2026 – 16:59 WIB
Catat Tanggalnya, Xiaomi Akan Merilis Kacamata Pintar di Indonesia - JPNN.COM
Xiaomi Indonesia mengonfirmasi akan memboyong Mijia Smart Audio Glasses atau kacamata pintar ke Indonesua pada Kamis (22/1). Foto: dok Xiaomi

jpnn.com, JAKARTA - Xiaomi Indonesia mengonfirmasi akan memboyong dua wearables terbaru, Redmi Buds 8 Liter dan Mijia Smart Audio Glasses ke Indonesua pada Kamis (22/1).

Kehadiran kedua perangkat itu melengkapi pengalaman ekosistem Xiaomi dalam solusi audio dengan kebutuhan aktivitas harian generasi modern.

Audio kini menjadi bagian penting dalam berbagai momen, mulai dari bekerja, belajar, berkomuter, hingga bersosialisasi.

Baca Juga:

Masyarakat membutuhkan perangkat yang tidak hanya nyaman digunakan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan berbagai situasi tanpa mengganggu aktivitas utama.

Marketing Director Xiaomi Indonesia, Andi Renreng mengatakan pihaknya menghadirkan pengalaman ekosistem yang lebih utuh dan terintegrasi.

"Buds 8 Lite dan Mijia Smart Audio Glasses kami rancang untuk mendukung keseharian pengguna,” ujar Andi Renreng.

Baca Juga:

Redmi Buds 8 Lite dilengkapi fitur peredam bising aktif dan daya tahan baterai yang panjang.

Perangkat itu memungkinkan pengguna tetap fokus dan menikmati hiburan di berbagai kondisi, termasuk saat berada di lingkungan yang ramai.

Xiaomi Indonesia mengonfirmasi akan memboyong Mijia Smart Audio Glasses atau kacamata pintar ke Indonesua pada Kamis (22/1).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Xiaomi  Mijia Smart Audio Glasses  Kacamata Pintar  Redmi Buds 8 Liter 
BERITA XIAOMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp