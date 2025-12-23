Catat Tanggalnya, Yadea Bakal Merilis Motor Listrik Baru, Diklaim Punya Jangkauan 150Km

jpnn.com, JAKARTA - Yadea Indonesia mengumumkan akan meluncurkan motor listrik baru pada Kamis (2/4) mendatang.

Produk baru akan hadir dengan sejumlah keunggulan. Salah satunya motor listrik itu diklaim mampu menempuh jarak lebih dari 150 kilometer dalam satu kali pengisian daya dan dilengkapi dengan jaminan produk hingga lima tahun.

Selain itu, model tersebut dilengkapi dengan integrasi penuh sistem AIGO dan iControl, yang mencakup berbagai aspek seperti konektivitas, keamanan, dan performa berkendara.

"Dengan kombinasi teknologi pintar, jarak tempuh lebih panjang, peningkatan fitur keselamatan, serta jaminan lebih lama, model ini bisa memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia akan kendaraan listrik yang efisien dan andal," tulis Yadea dalam siaran persnya, Selas (17/3).

Selain produk baru, Yadea juga memperkenalkan dua strategi utama perusahaan, yaitu strategi teknologi cerdas dan produk cerdas.

Itu dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat posisinya di pasar Indonesia.

Produsen roda dua asal Tiongkok itu menyampaikan bahwa seluruh fitur AIGO Intelligent Riding System dan iControl Intelligent Operating System itu akan diimplementasikan secara bertahap pada seluruh lini produk yang dipasarkan di Indonesia.

Langkah ini diharapkan dapat menghadirkan standar baru bagi sepeda motor listrik pintar sekaligus memperkuat daya saing Yadea di pasar kendaraan listrik roda dua nasional.