Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Catat, Tidak Ada Lagi Daerah yang Terisolasi Pascabanjir Sumatra

Sabtu, 17 Januari 2026 – 09:09 WIB
Catat, Tidak Ada Lagi Daerah yang Terisolasi Pascabanjir Sumatra - JPNN.COM
Anak-anak di SD Negeri 1 Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang yang Kembali melaksanakan Sekolah perdana. FOTO: Dok BNPB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan tidak ada lagi kabupaten maupun kota yang terisolasi pascabencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra.

Hal itu ia sampaikan Dody Hanggodo berdasarkan pembaruan kondisi hari ke-52 setelah bencana di Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

"Jadi per hari ini, saya bisa katakan sudah tidak ada lagi kabupaten, kota yang terisolasi," kata Dody dikutip Sabtu (17/1).

Baca Juga:

Dia juga melaporkan seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak banjir dan longsor telah kembali berfungsi secara fungsional.

Tercatat ada 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional yang sempat terputus, namun kini seluruhnya sudah dapat dilalui, meski sebagian masih bersifat sementara dan belum diperbaiki secara permanen.

Meski demikian, tantangan besar masih terjadi di tingkat daerah, khususnya di kecamatan dan desa.

Baca Juga:

"Sekarang kita fokus kepada kecamatan dan desa karena masih ada sekitar hampir 2.000-an jalan, jembatan daerah yang masih putus," ujarnya.

Secara keseluruhan infrastruktur daerah yang terdampak bencana mencapai 2.710 unit, terdiri dari sekitar 1.900 ruas jalan daerah dan 753 jembatan daerah.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan tidak ada lagi kabupaten maupun kota yang terisolasi pascabencana banjir Pulau Sumatra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Banjir Bandang  Dody Hanggodo  banjir sumatra  kementerian PU  Kementerian pekerjaan umum  Aceh Tamiang 
BERITA BANJIR BANDANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp