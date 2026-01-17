Catat, Tidak Ada Lagi Daerah yang Terisolasi Pascabanjir Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan tidak ada lagi kabupaten maupun kota yang terisolasi pascabencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra.

Hal itu ia sampaikan Dody Hanggodo berdasarkan pembaruan kondisi hari ke-52 setelah bencana di Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

"Jadi per hari ini, saya bisa katakan sudah tidak ada lagi kabupaten, kota yang terisolasi," kata Dody dikutip Sabtu (17/1).

Dia juga melaporkan seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak banjir dan longsor telah kembali berfungsi secara fungsional.

Tercatat ada 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional yang sempat terputus, namun kini seluruhnya sudah dapat dilalui, meski sebagian masih bersifat sementara dan belum diperbaiki secara permanen.

Meski demikian, tantangan besar masih terjadi di tingkat daerah, khususnya di kecamatan dan desa.

"Sekarang kita fokus kepada kecamatan dan desa karena masih ada sekitar hampir 2.000-an jalan, jembatan daerah yang masih putus," ujarnya.

Secara keseluruhan infrastruktur daerah yang terdampak bencana mencapai 2.710 unit, terdiri dari sekitar 1.900 ruas jalan daerah dan 753 jembatan daerah.