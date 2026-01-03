Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Catat, Virus Super Flu Tidak Mematikan Seperti COVID-19

Sabtu, 03 Januari 2026 – 11:02 WIB
Catat, Virus Super Flu Tidak Mematikan Seperti COVID-19 - JPNN.COM
H3N2 superflu telah terditeksi masuk ke Indonesia. Foto: Dok. JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin buka suara terkait munculnya virus influenza A (H3N2) subclade K atau yang disebut sebagai superflu yang sudah terditeksi masuk INdonesia.

Budi Gunadi Sadikin memastikan superflu sudah ada sejak lama, seperti flu biasa, dan tidak mematikan seperti saat COVID-19 atau tuberkulosis (TBC).

"Jadi nggak usah khawatir bahwa ini seperti COVID-19 mematikannya. Tidak. Ini adalah flu biasa. Influenza H3N2," kata Budi dikutip Sabtu (3/1).

Baca Juga:

Budi menjelaskan, super flu ini sangat miip seperti flu pada umumnya. Sebab, orang yang terkena flu suatu saat akan mengalami sakit seperti itu lagi di kemudian hari.

Dia menyebutkan setiap musim dingin, kasus akibat virus super flu itu selalu naik di negara empat musim, namun di negara seperti Indonesia tidak terlalu tinggi kenaikannya.

"Itu sebabnya di negara-negara tersebut ada vaksin influenza setiap tahun yang mereka suntikkan," katanya.

Baca Juga:

Meski tidak seberbahaya COVID-19, dia mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dan imunitas dengan istirahat yang cukup, berolahraga yang rutin.

"Kalau sistem imun bagus, maka tubuh bisa mengatasinya sendiri. Tubuh manusia ini karunia Tuhan yang luar biasa. Ini sudah ada tentaranya sendiri yang ngelawan virus-virus itu," katanya.

Menkeu Budi Gunadi Budi memastikan superflu seperti flu biasa, dan tidak mematikan seperti saat COVID-19 atau tuberkulosis (TBC)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Super Flu  Kemenkes  Budi Gunadi Sadikin  Covid-19  H3N2  flu  Influenza  pilek  batuk  Demam Tinggi 
BERITA SUPER FLU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp