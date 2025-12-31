Catatan Akhir Tahun 2025, IMM Apresiasi Kinerja Polri dan Dorong Terobosan Pelayanan Kepada Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan catatan akhir tahun Polri 2025 di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).

Pada acara tersebut, Kapolri menyampaikan doa dan empati kepada para korban bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatra.

Rilis akhir tahun tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Riyan Betra Delza.

Menurut Riyan, penyampaian kinerja tahunan Polri merupakan bentuk pertanggungjawaban institusi kepolisian kepada publik.

“Rilis akhir tahun Polri 2025 menjadi momentum penting untuk semakin menguatkan kepercayaan publik, sekaligus menegaskan bahwa Polri hadir dan bekerja untuk kepentingan masyarakat,” ujar Riyan dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).

Riyan juga menilai paparan Kapolri terkait hasil survei nasional dan internasional yang menunjukkan peningkatan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri patut diapresiasi.

Namun, dia mengingatkan bahwa capaian tersebut harus dimaknai sebagai amanah dari masyarakat yang menuntut penguatan profesionalisme, integritas serta keberpihakan Polri pada nilai-nilai keadilan.

"Capaian ini layak dibaca sebagai bentuk kepercayaan dan amanah dari masyarakat. Sejak awal, publik berharap Polri dapat bekerja semakin profesional, berintegritas, dan tetap berpihak pada nilai-nilai keadilan,” kata Riyan.