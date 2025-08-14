Catatan Bojan Hodak Soal Performa Pemain Asing Persib, Sudah Puas?

jpnn.com - Persib Bandung berhasil lulus ke fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) seusai mengalahkan Manila Digger dengan skor 2-1 pada laga play off di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8) malam.

Ini merupakan pertandingan kedua Persib di kompetisi resmi musim 2025/26. Sebelumnya, mereka menang atas Semen Padang 2-0 di laga perdana BRI Super League.

Dalam dua pertandingan ini, penyerang asing Uilliam Barros sukses mencetak gol. Pesepak bola asal Brasil itu adalah rekrutan anyar Persib yang datang di awal musim, setelah ditinggal Ciro Alves.

Pelatih Persib Bojan Hodak pun mengomentari performa rekrutan anyarnya, khususnya pemain impor. Total, ada sembilan legiun asing yang didatangka Persib pada bursa transfer musim 2025/26

Mereka yang dimaksud ialah Wiliam Marcilio, Luciano Guaycochea, Julio Cesar, Berguinho, Uilliam Barros, Ramon Tanque, Adam Przybek, Patricio Matricardi, dan Frans Putros.

Hodak menilai, sejauh ini dia cukup puas dengan penampilan para penggawa asing meski belum sepenuhnya maksimalm

"Kalian bisa lihat dua sampai tiga pemain bertahan, top, tidak ada masalah. Lucho bermain dengan baik, Berguinho dan Wiliam juga cukup bagus, tetapi mereka sedikit mengalami cedera dan belum berada di performa terbaik,” kata Hodak di Bandung, Kamis (14/8).

Selain Uilliam, Marcilio adalah pemain lain yang sempat mencetak gol.