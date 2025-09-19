Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Catatan Khusus APTRI Terkait Musim Giling Tebu 2025: Produksi Naik, Serapan Pasar Lemah

Jumat, 19 September 2025 – 21:13 WIB
Catatan Khusus APTRI Terkait Musim Giling Tebu 2025: Produksi Naik, Serapan Pasar Lemah - JPNN.COM
APTRI memberikan catatan khusus bagi seluruh pemangku kepentingan industri pergulaan nasional terkait musim giling tebu 2025. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) memberikan catatan khusus bagi seluruh pemangku kepentingan industri pergulaan nasional terkait musim giling tebu 2025.

Sekretaris Jenderal DPP APTRI Sunardi Edy Sukamto menyampaikan proses giling tebu yang dimulai sejak Mei 2025 secara nasional masih berlangsung dengan hasil produksi, berupa gula kristal putih (GKP) dan tetes.

Namun, stok GKP milik petani masih menumpuk lantaran penyerapan pasar masih lemah

Baca Juga:

Edy Sukamto mengungkapkan kondisi tersebut dipicu adanya rembesan gula rafinasi yang langsung dijual ke pasar konsumsi, sehingga gula hasil giling petani sulit terserap.

"Hampir setiap lelang gula petani sepi penawaran, mengakibatkan ketidakpastian harga dan pendapatan," ungkap Edy dalam keterangannya, Jumat (19/9).

Menurut Edy Sukamto, sejumlah langkah strategis telah dilakukan dengan dukungan pemerintah dan swasta, antara lain PT SGN juga turut menyerap gula petani.

Baca Juga:

Selain itu, pemerintah melalui Danantara menggelontarkan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun dengan alokasi Rp 900 miliar untuk gula petani di bawah PT SGN dengan target 62.141 ton dan saat ini sudah terealisasi 21.500 ton.

Tak hanya itu, PT PIR (Gulavit) juga konsisten menyerap gula petani seperti yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya.

APTRI memberikan catatan khusus bagi seluruh pemangku kepentingan industri pergulaan nasional terkait musim giling tebu 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   APTRI  musim giling tebu  Produksi Gula  gula kristal putih  gula rafinasi  Tebu  gula  petani  ID Food  PT PIR  PT SGN  swasembada gula 
BERITA APTRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp