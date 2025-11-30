Catatan Kriminal Berskala Besar Anggota KKB Iron Heluka

Minggu, 30 November 2025 – 10:21 WIB

jpnn.com, JAYAPURA - Anggota Satgas Damai Cartenz dan Polres Yahukimo menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo, Batalyon Sisibia Iron Heluka.

Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani mengatakan penangkapan Iron Heluka dilakukan Jumat (28/11), sesaat setelah Polres Yahukimo menerima laporan adanya keributan di pemukiman Jalur 1, tepat di depan Pangkalan 88.

"Saat personel tiba di lokasi, terdapat tiga orang sedang melakukan pembakaran lapak gorengan, kemudian anggota berupaya menghentikannya dan menangkap Iron Heluka," kata Faizal di Jayapura, Minggu (30/11).

Baca Juga: Polri Tembak Mati Komandan Batalyon KKB Seusai Aniaya Warga

Dikatakannya, dari laporan yang diterima terungkap dua orang rekannya sempat melarikan diri sebelum ditangkap anggota.

Setelah ditangkap Iron Heluka dibawa ke Polres Yahukimo di Dekai, untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dalam pengakuannya terungkap yang bersangkutan bergabung dengan KKB Kodap XVI Yahukimo, Batalyon Sisibia sejak Mei 2025.

Kodap XVII Yahukimo, Batalyon Sisibia beranggotakan 15 orang, dan memiliki lima pucuk senjata laras panjang rakitan.

Selain itu juga dalam pemeriksaan terungkap Iron Heluka terlibat dalam beberapa aksi kriminal berskala besar.

Bahkan, menjadi pelaku utama dalam pembakaran gedung Samsat Yahukimo tanggal bersama dua rekannya, JP dan RS yang merupakan anggota KKB dari Kodap XVI Yahukimo.