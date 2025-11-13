Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Catatan Penting Kepada Purbaya soal Redenominasi Rupiah

Kamis, 13 November 2025 – 07:38 WIB
Tumpukan uang dalam pecahan Rp 100 ribu. Foto/ilustrasi: jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai, Indonesia memang sudah saatnya membahas soal redenominasi rupiah sebagai upaya untuk menyederhanakan sistem pembayaran nasional sekaligus meningkatkan efisiensi ekonomi.

Namun, kebijakan redenominasi rupiah perlu dilakukan dengan kehati-hatian dengan sejumlah catatan penting.

"Inilah saatnya kita melangkah tenang untuk redenominasi. Kita berada di kondisi yang siap, namun ada beberapa hal yang harus dilakukan, untuk kesuksesan redenominasi," kata Fakhrul dikutip Kamis (13/11).

Catatan pertama, redenominasi bukan hanya soal memotong tiga nol, tetapi juga menata ulang sistem pembayaran secara menyeluruh. Salah satu catatan pentingnya adalah menghidupkan kembali satuan 'sen' sebagai simbol ketelitian dalam perekonomian.

"Redenominasi bukan sekadar menyederhanakan angka, tapi ini mendatangkan kewajiban untuk menghidupkan kembali satuan kecil yang dahulu pernah memberi keseimbangan pada kehidupan ekonomi rakyat," ujarnya.

Sistem sen dapat mencegah risiko pembulatan harga ke atas, menjaga keadilan transaksi, dan menekan potensi inflasi yang tidak perlu, terutama di sektor ritel dan perdagangan kecil.

Kemudian catatan kedua, Fakhrul menegaskan bahwa keberhasilan redenominasi sangat bergantung pada kondisi stabilitas ekonomi dan inflasi yang rendah.

Ia mengingatkan pengalaman sejumlah negara yang berhasil maupun gagal dalam menerapkan kebijakan serupa.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana melakukan redenominasi rupiah, misalnya mengganti mata uang Rp 1.000 dengan Rp 1.

TAGS   Redenominasi  purbaya  Purbaya Yudhi Sadewa  rupiah  redenominasi rupiah 
