Catatkan Kinerja Positif, Astra Property Gelar Living First 2021

jpnn.com, JAKARTA - Astra Property mengumumkan bahwa kinerja perusahaan selama pandemi masih menunjukkan tren yang baik.

Salah satu lini bisnis PT Astra International Tbk itu mengeklaim mampu membukukan pertumbuhan net income operation year-to-year pada September lalu sebesar 51 persen.

Menurut Presiden Direktur PT Menara Astra Djap Tet Fa, kinerja positif itu dibuktikan melalui proyek Arumaya Residences di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, yang melakukan topping off pada Maret lalu.

Baca Juga: Grup Astra Merilis Platform Pembayaran Digital Bernama AstraPay

Termasuk juga proyek di Mega Kawasan Jakarta Garden City yang terus membangun, area komersial - Genova, dan proyek komersial Resta Pendopo KM 456.

Mencatatkan hasil yang baik, Astra Property juga tak lupa berbagi energi positif tersebut kepada sesama melalui penyelenggaraan acara Living First dengan tema Feel the LIFE.

Melalui Living First 2021, Astra Property pengin mengajak untuk merayakan kehidupan dan berbagi energi positif kepada sesama.

Acara telah dimulai pada 22 Oktober lalu dan berlangsung hingga 21 November mendatang.

Pada gelaran tahun ini, Astra Property melalui event Living First 2021 mengajak audiens untuk berpikir positif dan berbagi energi positif, ilmu dan pengetahuan, serta berbagi berkah dan berinvestasi di properti.

“Kami berkomitmen Astra Property akan terus menghasilkan produk-produk properti berkualitas dan pelayanan terbaik yang dapat meningkatkan kualitas hidup penghuni dan komunitasnya, sesuai dengan tagline Elevating Life dari ASTRA Property,” sambung Nilawati Irjani selaku Wakil Presiden Direktur PT Menara Astra. (rdo/jpnn)