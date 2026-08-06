Catherine Wilson: Mudah-mudahan Tidak Terjadi Lagi

Kamis, 06 Agustus 2026 – 09:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Catherine Wilson ternyata sempat merasa insecure untuk menikah lagi setelah mengalami dua kali perceraian.

Adapun dirinya pernah menikah dengan Achmad Muchlas Arofat pada Juni 2012 hingga 2013, lalu menikah lagi dengan Idham Mase pada 1 Oktober 2022 hingga bercerai Desember 2024.

Kegagalan dalam mempertahankan rumah tangga sempat membuatnya kurang percaya diri untuk menikah lagi.

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"Insecure pasti ada," kata Chaterine Wilson saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Walau begitu, pemain film Pocong Keliling itu tidak mau larut dalam insekuritas.

Chaterine Wilson merasa, setiap orang tentu berubah dari waktu ke waktu.

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"Kita enggak bisa menilai orang selalu sama, pasti beda-beda, punya plus minus beda-beda," beber selebritas berusia 45 tahun itu.

Saat sekarang, Catherine Wilson memastikan dirinya telah berdamai dengan masa lalu.