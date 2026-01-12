Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Catherine Wilson Rindu Berakting

Senin, 12 Januari 2026 – 17:57 WIB
Aktris Catherine Wilson. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Catherine Wilson mengaku rindu untuk kembali berakting di layar lebar.

Dia mengaku kali terakhir bermain dalam film sekitar dua tahun lalu lewat film 'Rambut Kafan' yang tayang 2024 silam.

"Kangen, dong, kangen banget. Justru makanya pengin. Terakhir dua tahun lalu ya filmnya Rambut Kafan," ujar Catherine Wilson di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Perempuan 44 tahun itu mengaku memang belum ada tawaran yang pas baginya.

Dia berharap bisa segera mendapat tawaran untuk bermain film. Keket, sapaannya, pun terbuka dengan genre apa pun yang ditawarkan nantinya.

"Untuk saat ini, sih, belum ya, belum ada yang pas. Jadi, doain saja mudah-mudahan dapat tawaran film lagi, apa pun itu mau horor atau drama atau komedi, yang pasti kangen, sih," kata Catherine Wilson.

Adapun hal yang paling dirindukannya adalah suasana di lokasi syuting dan memerankan berbagai karakter dalam film.

"Salah satunya itu, aktivitas di lokasi syuting, terus juga apa, adrenalinnya, terus apa ya, memerankan, kan biasa kalau Catherine sendiri sehari-hari ya sebagai Catherine Wilson gitu, tetapi, kan, kalau di film sebagai sesuai dengan karakter yang diinginkan di film itu gitu. Jadi, ada gregetnya, adrenalinnya begitu-begitu," tutur Catherine Wilson.

Aktris Catherine Wilson mengaku rindu untuk kembali berakting di layar lebar, termasuk suasana di lokasi syuting.

