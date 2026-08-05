Catherine Wilson Sempat Insecure untuk Menikah Lagi

Rabu, 05 Agustus 2026 – 09:59 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Setelah mengalami dua kali perceraian, Catherine Wilson mengaku sempat merasa insecure untuk menikah lagi.

Pengakuan tersebut disampaikannya saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

"Insecure pasti ada," kata Chaterine Wilson.

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Meski demikian, pemain film Pocong Keliling itu tidak mau larut dalam insekuritas.

Menurut Chaterine Wilson, setiap orang tentu berubah dari waktu ke waktu.

"Kita enggak bisa menilai orang selalu sama, pasti beda-beda, punya plus minus beda-beda," ujar aktris berusia 45 tahun itu.

Kini, Catherine Wilson memastikan bahwa dirinya telah berdamai dengan masa lalu.

Dia memilih untuk menjadikan masa lalu termasuk perceraian sebagai pelajaran.