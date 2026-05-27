Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

CATL Mendominasi Pangsa Pasar Baterai EV di Tiongkok

Rabu, 27 Mei 2026 – 05:53 WIB
CATL Mendominasi Pangsa Pasar Baterai EV di Tiongkok - JPNN.COM
Ilustrasi pabrik baterai CATL. Foto: CATL

jpnn.com - Dominasi perusahaan baterai asal Tiongkok, CATL, di pasar kendaraan listrik tampaknya masih sulit digoyang.

Produsen baterai raksasa itu kembali memimpin pasar baterai kendaraan listrik di Negeri Tirai Bambu, dengan pangsa mencapai 47 persen pada April 2026.

Industri baterai kendaraan listrik di Tiongkok masih menunjukkan persaingan yang sangat terkonsentrasi.

Baca Juga:

Dalam kondisi tersebut, CATL tetap menjadi pemain paling dominan dibanding para rivalnya.

Sepanjang April 2026, CATL mencatat pemasangan baterai sebesar 28.694 MWh.

Angka itu menempatkan perusahaan tersebut jauh di depan para kompetitor lain di pasar domestik Tiongkok.

Baca Juga:

Di posisi kedua ada BYD melalui unit baterainya, FinDreams.

Perusahaan itu membukukan pemasangan 11.133 MWh atau setara 18,3 persen pangsa pasar.

Dominasi perusahaan baterai asal Tiongkok, CATL, di pasar kendaraan listrik tampaknya masih sulit digoyang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   CATL  baterai EV  kendaraan listrik  baterai ev CATL 
BERITA CATL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp