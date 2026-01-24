Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Komersial

CATL Merilis Baterai Khusus Kendaraan Niaga Ringan

Sabtu, 24 Januari 2026 – 12:54 WIB
CATL Merilis Baterai Khusus Kendaraan Niaga Ringan - JPNN.COM
Perusahaan CATL. Foto: carandbike

jpnn.com - Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) meluncurkan seri baterai terbaru untuk kendaraan komersial ringan bernama Tianxing II.

Produk tersebut adalah baterai ion natrium pertama di dunia yang diproduksi massal.

Baterai Tianxing II dirancang khusus untuk van kecil, mikrovan, hingga truk ringan.

Varian ion natrium berkapasitas 45 kWh menjadi sorotan utama, dengan kepadatan energi 175 Wh/kg serta umur pakai lebih dari 10.000 siklus.

Baterai juga menjadi yang pertama lolos sertifikasi standar nasional terbaru China, GB 38031-2025.

Keunggulan utama baterai ion natrium CATL terletak pada performa ekstremnya di cuaca dingin.

Pada suhu hingga -40°C, baterai masih mampu mempertahankan 90 persen kapasitas yang dapat digunakan. 

Bahkan, pengisian daya tetap bisa dilakukan saat baterai membeku di suhu -30°C, menjawab tantangan operasional kendaraan niaga di wilayah bersuhu ekstrem.

