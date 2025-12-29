Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

CATL Sebut Baterai Terbaru Kendaraan Listrik Natrium Ion Siap Mendominasi Mulai 2026

Senin, 29 Desember 2025 – 17:48 WIB
Perusahaan CATL. Foto: carandbike

jpnn.com - Industri kendaraan listrik bersiap memasuki babak baru. Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL), bersiap menerapkan teknologi baterai natrium ion secara besar-besaran mulai 2026.

Langkah itu dinilai berpotensi menggeser dominasi baterai lithium-ion yang selama ini menjadi tulang punggung kendaraan listrik global.

CATL berencana memperluas penggunaan baterai natrium ion ke berbagai sektor, mulai dari sistem pertukaran baterai, kendaraan penumpang, kendaraan komersial, hingga penyimpanan energi.

Artinya, teknologi tersebut tidak lagi sekadar eksperimen, melainkan siap memasuki fase komersialisasi penuh.

Tonggak penting telah diletakkan pada April 2025, ketika CATL memperkenalkan merek baterai natrium ion bernama Naxtra.

Bersamaan dengan itu, perusahaan mengonfirmasi bahwa produksi sel natrium ion skala besar sudah dimulai.

Produk Naxtra dirancang untuk bekerja pada rentang suhu ekstrem, dari minus 40 derajat Celsius hingga 70 derajat Celsius, menjadikannya solusi menarik untuk berbagai kondisi iklim.

CATL menawarkan baterai dalam format baterai daya untuk mobil penumpang, serta solusi baterai terintegrasi 24V yang ditujukan bagi truk berat.

