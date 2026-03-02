Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Catut Nama Kasat Narkoba Polda Metro, Pria di Kramat Jati Bawa Kabur Motor Tukang Ojek

Senin, 02 Maret 2026 – 15:31 WIB
Rekaman kamera pengawas (CCTV) seorang pria yang mengaku Kasat Narkoba Polda Metro Jaya mendatangi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34.135.06 Makasar, Jakarta Timur, Jumat (27/2/2026) malam. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi).

jpnn.com, JAKARTA - Polisi tengah memburu pria teduga pelaku penipuan dan pencurian sepeda motor dengan modus mengaku sebagai Kasat Narkoba Polda Metro Jaya.

Aksi tersebut menimpa seorang pengemudi ojek pangkalan di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur.

"Kami masih melakukan pencarian terhadap pelaku," kata Kanit Reskrim Polsek Kramat Jati AKP Fadoli saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.

Dia menyebutkan pihaknya telah mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi guna mengungkap keberadaan pria tersebut. Polisi telah memeriksa dua orang saksi untuk mendalami kasus itu.

"Saksi yang sudah diperiksa dua orang, sekuriti pom bensin," ucap Fadoli.

Keterangan dari petugas keamanan SPBU tersebut diharapkan dapat membantu penyelidikan, termasuk mengidentifikasi ciri-ciri pelaku serta kronologi kejadian di lokasi.

Saat ini, penyidik masih melakukan penelusuran lebih lanjut, termasuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan dan rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian.

Sebelumnya, seorang pria mengaku sebagai anggota polisi dari Polda Metro Jaya diduga melancarkan aksi hipnotisnya dan mengambil sepeda motor ojek pengkolan setelah pergi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34.135.06 Makasar, Jakarta Timur.

TAGS   Polda Metro Jaya  kasus penipuan 
