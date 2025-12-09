Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Cawandra Jaya Membawa Inovasi Medis ke Panggung Glamour Miss Aesthetic International 2025

Selasa, 09 Desember 2025 – 12:17 WIB
Cawandra Jaya Membawa Inovasi Medis ke Panggung Glamour Miss Aesthetic International 2025 - JPNN.COM
PT Cawandra Jaya bawa inovasi medis ke panggung Glamour Miss Aesthetic International 2025. Foto: dok. Cawandra Jaya

jpnn.com - JAKARTA - PT Cawandra Jaya Indonesia membuktikan bahwa inovasi di bidang medis estetika dapat berjalan beriringan dengan gemerlap industri kecantikan.

Sebagai Partner Sponsor utama dalam International Seminar and Workshop in Aesthetic Medicine (I-SWAM) 2025, Cawandra tidak hanya memamerkan teknologi terbaru, tetapi juga terlibat aktif dalam ajang bergengsi Miss Aesthetic International 2025.

Konsep I-SWAM 2025 tahun ini menggabungkan aspek medis estetika dan hiburan, yang puncaknya dihelat dalam Gala Night bertema "A Night in 80’s" pada 6 Desember lalu.

Malam gala tersebut sekaligus menjadi panggung bagi pemilihan Miss Aesthetic International 2025, ajang yang menyatukan estetika, skill, dan kecantikan berstandar tinggi.

"Kami tidak sebatas partner event, melainkan secara aktif terlibat dalam proses perawatan kecantikan para finalis," kata CEO PT Cawandra Jaya Indonesia, Echa Putri, Selasa (9/12).

Dia mengatakan, perawatan wajah para finalis menggunakan salah satu produk unggulan Cawandra, yaitu Curenex DNA Salmon skinbooster.

Produk ini mengandung Polydeoxyribonucleotide (PDRN) dan peptides complex. Kedua produk tersebut juga telah teregistrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.

Penggunaan Curenex untuk standar penampilan internasional seperti Miss Aesthetic International menunjukkan tingginya kepercayaan komunitas medis terhadap produk skinbooster dari Cawandra.

PT Cawandra Jawa terlibat aktif dalam ajang bergengsi Miss Aesthetic International 2025.

