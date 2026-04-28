Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Caxambu Blak-blakan, Borneo FC Tak Mau Biarkan Persib Bandung Bernapas Tenang

Selasa, 28 April 2026 – 06:15 WIB
Bek Borneo FC Caxambu. Foto: Borneo FC.

jpnn.com - Borneo FC makin percaya diri menatap persaingan papan atas BRI Super League 2025/26.

Hasil positif yang terus diraih membuat tim berjuluk Pesut Etam itu merasa peluang untuk merebut gelar juara masih terbuka lebar.

Bek andalan Borneo FC Westherley Garcia menegaskan posisi timnya saat ini bukanlah hasil keberuntungan semata.

Baca Juga:

Pemain yang akrab disapa Caxambu itu menyebut seluruh pencapaian Borneo FC lahir dari kerja keras kolektif yang dilakukan sepanjang musim.

Menurutnya, seluruh pemain layak mendapat apresiasi karena mampu menjaga konsistensi dan semangat dalam setiap pertandingan.

Pesepak bola asal Brasil itu menilai dedikasi tinggi menjadi alasan utama Borneo FC bisa terus menempel ketat Persib Bandung di puncak klasemen.

"Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh rekan setim atas penampilan mereka."

"Semua anggota tim Borneo FC harus mendapat apresiasi atas semua yang telah mereka kerjakan," jelasnya.

Borneo FC memberi tekanan serius kepada Persib Bandung di papan atas klasemen BRI Super League.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Borneo FC  Persib Bandung  Super League  klasemen Super League 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp