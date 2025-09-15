Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Internet

CBC Season 2: Gabungkan Esports, Edutainment & Masa Depan Ekosistem Keamanan Siber Indonesia

Senin, 15 September 2025 – 16:31 WIB
CBC Season 2: Gabungkan Esports, Edutainment & Masa Depan Ekosistem Keamanan Siber Indonesia - JPNN.COM
Cyber Breaker Competition (CBC) Season 2. Foto source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Peris.ai Cybersecurity bersama Team RRQ menggelar Cyber Breaker Competition (CBC) Season 2.

Ajang ini tak hanya menyajikan kompetisi Capture The Flag (CTF), tetapi juga membungkusnya dengan konsep esports dan edutainment.

CBC Season 2 digelar untuk menjembatani ranah teknis keamanan siober dengan hiburan digital yang lebih inklusif.

Baca Juga:

Dengan pendekatan ini, kompetisi bukan hanya milik kalangan profesional, tetapi juga dapat dinikmati masyarakat luas, mahasiswa, hingga komunitas gamer.

Konsep ini menunjukkan bagaimanan dunia siber bisa ditarik lebih dekat ke generasi muda melalui format kompetisi yang baru sekaligus edukatif.

Tahun ini, tercatat 619 peserta di seluruh Indonesia turut serta dalam ajang tersebut.

Baca Juga:

Angka ini menunjukkan adanya peningkatan minat terhadap kompetisi keamanan siber, sekaligus mencerminkan peluang besar dalam membangun talenta digital nasional.

Dengan format berlapis mulai dari Qualification, Swiss Stage.

CBC Season 2 digelar untuk menjembatani ranah teknis keamanan siober dengan hiburan digital yang lebih inklusif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   CBC  Siber  digital  Cybersecurity  eSport 
BERITA CBC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp