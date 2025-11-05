Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Properti

CBDK Berkinerja Luar Biasa Jaga Momentum Pertumbuhan, Kantongi Lonjakan Laba 74% & Aset 142%

Rabu, 05 November 2025 – 11:25 WIB
CBDK Berkinerja Luar Biasa Jaga Momentum Pertumbuhan, Kantongi Lonjakan Laba 74% & Aset 142%
Presiden Direktur CBDK Steven Kusumo menyatakan bahwa momentum positif pasca-IPO (penawaran saham perdana, red) serta keberhasilan serah terima proyek strategis di PIK2 menjadi faktor kunci peningkatan kinerja perusahaannya pada tahun ini. Foto: dok PIK2

jpnn.com, JAKARTA - JAKARTA - Pengembang properti anak usaha Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK), terus menunjukkan kinerjanya yang positif.

Sepanjang kuartal (Q) III 2025 atau hingga September tahun ini, perseroan pengembang real estate itu berhasil mencatatkan laba bersih Rp 1,4 triliun.

Perolehan laba bersih itu naik 74 persen dibandingkan periode sama pada tahun sebelumnya. Pendapatan terkonsolidasi CBDK juga meningkat 45 persen menjadi Rp 2,3 triliun atau yang tertinggi sejak perusahaan itu berdiri.

Margin laba kotor CBDK pun naik dari 59 persen menjadi 69 persen, sedangkan margin operasi meningkat dari 51 persen ke 62 persen. Adapun margin bersihnya melonjak dari 44 persen menjadi 57 persen.

Secara triwulanan, laju pertumbuhan semakin kuat. Pada kuartal III-2025, pendapatan perseroan mencapai Rp 1,1 triliun atau naik 43 persen dibanding kuartal sebelumnya.

Laba kotor CBDK juga meningkat 79 persen, sedangkan laba operasinya melonjak 90 persen. Selanjutnya, laba bersih entitas induk naik 105 persen menjadi Rp 794 miliar.

Peningkatan kinerja tersebut tidak terlepas dari efisiensi biaya dan bauran produk yang lebih menguntungkan.

Presiden Direktur CBDK Steven Kusumo menyatakan bahwa momentum positif pasca-IPO (penawaran saham perdana, red) serta keberhasilan serah terima proyek strategis di PIK2 menjadi faktor kunci peningkatan kinerja perusahaannya pada tahun ini.



