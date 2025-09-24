CC Cup XL 2025: Pertandingan Mini Soccer Antara Kolese Kanisius vs Kolese Gonzaga, Hasilnya?

Rabu, 24 September 2025 – 16:44 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Canisius College Cup XL 2025 (CC Cup XL 2025) yang berlangsung sejak Sabtu (20/9/2025 hingga Sabtu, 27 September 2025 di Kolese Kanisius, Menteng, Jakarta Pusat mendapat sambutan positif dari para siswa/siswi di Jakarta dan sekitarnya.

Tim Mini Soccer Kolese Gonzaga seusai bertanding melawan Kolese Kanisius pada Senin (22/9/2025). Foto: Friederich Batari/JPNN.com

Sebanyak 214 sekolah di Jakarta dan sekitarnya mengirimkan timnya untuk mengikuti pertandingan maupun perlombaan.

Cabang olahraga Mini Soccer merupakan salah satu dari 18 cabang kegiatan yang diperlombakan atau dipertandingan. Pada Senin (22/9/2025), pertandingan Mini Soccer mempertemukan antara Kolese Kanisius dan Kolese Gonzaga.

Dalam pertandingan itu, Tim dari Kolese Gonzaga atas Kolese Kanisius dengan skor 4:2.

Kedua tim tampak mendapat dukungan dari suporternya masing-masing dengan menyanyikan lagu dan yel-yel serta membunyikan drum band.

Koordinator Media Partner CC Cup XL 2025 Bondan Paramartha Mahawira menilai pertandingan Mini Soccer antara Kolese Kanisius dan Kolese Gonzaga berjalan dengan euforia yang sangat tinggi.