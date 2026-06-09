CCTV Rekam Maling Bawa Motor Pengunjung RS Bhayangkara Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Kasus pencurian sepeda motor di lingkungan Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang menjadi sorotan setelah keluhan korban viral di media sosial pada Minggu 7 Juni 2026.

Kendaraan milik seorang pengunjung dilaporkan hilang saat diparkir di area rumah sakit pada 28 Mei 2026.

Menanggapi hal tersebut, Kasubbag Was Internal RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang Kompol Hamdanil Azmi membenarkan adanya laporan kehilangan sepeda motor yang terjadi di kawasan rumah sakit.

"Korban memang telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kemuning dan saat ini kasusnya sedang ditangani pihak kepolisian," ujar Hamdanil, Selasa (9/6/2026).

Ia juga meluruskan informasi yang menyebut seluruh kamera pengawas di lokasi tidak berfungsi. Menurutnya, salah satu CCTV yang masih aktif berhasil merekam seorang pria yang diduga membawa kabur sepeda motor Honda Revo milik korban keluar dari area rumah sakit.

"Rekamannya ada, terlihat seorang laki-laki memakai helm mengendarai motor korban keluar dari lingkungan rumah sakit. Rekaman itu juga sudah kami tunjukkan kepada pihak kepolisian," ungkap Hamdanil.

Meski demikian, Hamdanil mengakui ada beberapa titik yang tidak terekam karena gangguan jaringan CCTV pada saat kejadian. Namun, kamera di area lainnya tetap berfungsi dan dapat membantu proses penyelidikan.

Terkait sistem pengamanan kendaraan, ia menjelaskan bahwa lokasi tempat motor korban di parkir berasa di lahan yang saat ini masih berstatus sengketa. Atas permintaan pemilik lahan, area tersebut tidak lagi menerapkan sistem parkir berbayar.