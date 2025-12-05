CDC 2025: Sorot Perdagangan Kredit Karbon Berkelanjutan hingga Banjir Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Konferensi Karbon Digital (Carbon Digital Conference / CDC) kembali digelar dengan menampilkan kemajuan digital yang mendorong aksi mitigasi adaptasi lingkungan di berbagai sektor.

Namun, acara yang digelar pada 8-9 Desember 2025 di Bandung, Jawa Barat itu difokuskan pada memperlihatkan perkembangan proyek-proyek Carbon Capture Storage/Carbon Capture Utility Storage (CCS/CCUS) dan Nature Based khususnya sektor Areal Penggunaan Lain (APL) dan Kelautan.

Ketua Umum Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) Riza Suarga mengatakan CDC 2025 juga akan memberikan perhatian khusus bagi para korban bencana alam Sumatra.

Riza menyebut acara yang dihadiri investor maupun para pelaku/pengembang proyek karbon dari berbagai negara itu akan menyoroti peluang dan cara mengatasi tantangan terkait dengan ekonomi karbon.

Mengingat Indonesia memiliki potensi ekonomi karbon sebesar USD 565,9 miliar.

“CDC 2025 memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesetaraan pendapatan antarwilayah melalui penciptaan lapangan kerja hijau berkelanjutan, dan ekowisata,” jelas Riza dalam keterangannya di Jakarta, (5/12).

CDC 2025 akan menjadi platform bagi banyak startup teknologi iklim untuk memamerkan keunggulan inovatif mereka di industri hijau yang sedang berkembang sehingga mampu mempercepat pencapaian Target Kontribusi Nasional (Nationally Determind Contribution / NDC).

“Berkontribusi memenuhi tujuan pertumbuhan ekonomi delapan persen sebagaimana yang telah menjadi komitmen Presiden Prabowo,” kata Riza.