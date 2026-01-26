CdM Reda Manthovani Apresiasi Prestasi Atlet Indonesia di ASEAN Para Games 2025

jpnn.com, JAKARTA - Di bawah komando Chef de Mission (CdM) Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., L.LM., kontingen Indonesia menorehkan prestasi membanggakan pada ajang ASEAN Para Games 2026.

Tim Merah Putih tidak hanya sukses finis di papan atas klasemen akhir, tetapi juga melampaui target perolehan medali yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam ajang yang berlangsung di Nakhon Ratchasima, Thailand tersebut, kontingen Indonesia berhasil mengoleksi total 392 medali, terdiri atas 135 medali emas, 143 perak, dan 114 perunggu hingga akhir kompetisi. Angka tersebut jauh di atas target awal dengan raihan 82 medali emas, 77 perak, dan 77 perunggu.

Reda mengapresiasi pencapaian luar biasa para atlet yang dinilai mampu menunjukkan performa konsisten, disiplin tinggi, serta semangat juang yang kuat sepanjang kompetisi.

Pencapaian ini sekaligus mengantarkan Indonesia menempati peringkat kedua klasemen akhir perolehan medali ASEAN Para Games 2025. Hanya kalah dari Thailand yang mengoleksi 176 medali emas, 155 medali perak, dan 157 medali perunggu.

“Terima kasih telah mengharumkan nama Indonesia di panggung Asia Tenggara. Selamat atas perjuanganmu, para patriot bangsa. Kalian adalah inspirasi,” ujar Reda dikutip, Senin (26/1).

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI itu menuturkan keberhasilan tersebut tidak hanya mencerminkan capaian dari sisi kuantitas medali, tetapi juga kualitas perjuangan atlet dalam setiap pertandingan.

“Prestasi ini melampaui target yang kami tetapkan. Ini adalah bukti bahwa atlet disabilitas Indonesia memiliki kualitas, dedikasi, dan daya saing yang setara. Mereka bukan hanya berjuang untuk medali, tetapi juga membawa pesan penting tentang kesetaraan dalam pembangunan bangsa,” ujar Reda Manthovani.