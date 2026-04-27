JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Cedera ACL, Xavi Simons Absen Bela Belanda di Piala Dunia 2026

Senin, 27 April 2026 – 10:15 WIB
Pemain sayap Belanda Xavi Simons. ANTARA/AFP/JOHN THYS

jpnn.com - JAKARTA - Xavi Simons dipastikan absen membela Tim Nasional Belanda di Piala Dunia 2026.

Gelandang Tottenham Hotspur itu menderita cedera robek ligamen lutut anterior (ACL).

Cedera parah itu menjadi pukulan telak karena Simons dipastikan tak bisa membantu Tottenham berjuang keluar dari jurang degradasi Liga Inggris.

Baca Juga:

Ini juga sekaligus mengubur mimpi Simons untuk tampil di putaran final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung kurang dari dua bulan lagi.

Pemain berusia 23 tahun itu melalui unggahan di akun pribadinya di Instagram, mengungkapkan kesedihan mendalam atas nasib nahas yang menimpanya.

"Orang-orang bilang hidup bisa jadi kejam dan hari ini terasa seperti itu," tulis Simons.

Baca Juga:

"Musim saya berakhir secara tiba-tiba dan saya hanya mencoba untuk mencernanya. Sejujurnya, saya patah hati. Semua ini tidak masuk akal. Yang saya inginkan hanyalah berjuang untuk tim saya dan sekarang kemampuan untuk melakukan itu telah direnggut dari saya, bersama dengan Piala Dunia."

Petaka yang menimpa Simons terjadi saat Tottenham meraih kemenangan 1-0 atas Wolverhampton Wanderers (Wolves) di Stadion Molineux pada Sabtu (25/4).

