JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Cedera dan Pemulihan, Persib Bandung Bergelut Tanpa Pemain Andalan

Selasa, 18 November 2025 – 05:23 WIB
Skuad Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung kemungkinan akan menghadapi satu atau dua pertandingan tanpa sejumlah pemain kunci.

Salah satu nama yang diprediksi akan absen ialah gelandang Adam Alis.

Pemain bernomor punggung 18 itu mengalami cedera kaki kiri saat laga melawan Selangor FC di Stadion MBPJ Petaling Jaya, 6 November 2025.

Kemungkinan Absen Adam Alis

Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan meski cedera yang dialami Adam Alis bukanlah masalah serius, pemain berusia 31 tahun itu tetap membutuhkan waktu pemulihan.

"Bukan cedera yang serius, tapi dia mungkin tidak akan bermain dalam satu atau dua pertandingan," ucap juru taktik asal Kroasia itu.

Akibat cedera ini, Adam juga absen dalam beberapa sesi latihan, termasuk di lapangan pendamping GBLA, untuk memastikan kondisinya kembali prima sebelum kembali ke lapangan.

Federico Barba Fokus Pemulihan

Selain Adam Alis, Persib Bandung juga menunggu kabar baik dari Federico Barba.

Bek asal Italia itu tengah menjalani masa pemulihan setelah sempat terserang demam berdarah setelah pertandingan melawan Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, 1 November 2025.

TAGS   Persib Bandung  Adam Alis  Federico Barba  Persib  Bojan Hodak 
