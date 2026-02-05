Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Cedera Hamstring, Ter Stegen Naik Meja Operasi & Diperkirakan Absen 2 Bulan

Kamis, 05 Februari 2026 – 09:30 WIB
Marc Andre Ter Stegen. Foto: AFP

jpnn.com - JAKARTA - Kiper pinjaman Girona, Marc-Andre ter Stegen, mengalami cedera hamstring.  Dia pun harus naik meja operasi untuk penyembuhan, dan terancam absen selama sekitar dua bulan.

“Marc-Andre ter Stegen akan menjalani operasi pada Jumat ini atas cedera hamstring kaki kirinya yang dialami saat pertandingan melawan Real Oviedo,” tulis Girona dalam akun resmi klub itu pada Kamis (5/2).

"Waktu pemulihan akan ditentukan setelah prosedur operasi dilakukan."

Menurut laporan beIN Sports, Ter Stegen membutuhkan waktu pemulihan paling cepat dua bulan.

Ter Stegen mengalami cedera paha kiri saat Girona dikalahkan Real Oviedo pekan lalu.

Awalnya, cedera tersebut menimbulkan kekhawatiran masa peminjamannya akan berakhir lebih awal.

Kiper Jerman berusia 32 tahun itu bergabung dengan Girona dalam status pinjaman dari Barcelona bulan lalu, setelah kehilangan posisi kiper utama dari Joan Garcia.

Barcelona mendatangkan Garcia dari Espanyol dengan nilai transfer 25 juta Euro pada musim panas tahun lalu.

Marc-Andre ter Stegen ceder hamstring dan harus naik meja operasi untuk penyembuhan. Dia terancam absen dua bulan.

