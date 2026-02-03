Cedera Lagi, Raphinha Bakal Absen Memperkuat Barcelona Lawan Albacete

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona pada Senin (2/2) mengonfirmasi kabar Raphinha mengalami cedera pada kaki kanan.

Blaugrana dipastikan kehilangan pemain asal Brasil itu sekitar satu pekan.

Akibat cedera ini, Raphinha dipastikan absen pada laga perempat final Copa del Rey melawan Albacete pada Rabu (4/2).

"Raphinha mengalami cedera pada otot abduktor di kaki kanannya... masa pemulihannya diperkirakan selama satu pekan," demikian pernyataan klub melalui situs resmi klub.

Raphinha mengalami cedera dan harus ditarik keluar saat turun minum dalam kemenangan Barcelona 3-1 atas Elche pada Minggu (1/2).

Musim ini, pemain berusia 29 tahun tersebut tampil cukup produktif dengan torehan delapan gol dan tiga assist.

Namun, kondisi fisiknya kembali menjadi sorotan setelah sebelumnya dia juga harus menepi hampir dua bulan akibat cedera hamstring yang dideritanya pada September lalu.

Pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku tidak puas dengan situasi yang dialami Raphinha. Flick mengatakan bahwa staf pelatih dan tim medis harus melakukan evaluasi agar sang pemain tetap bugar hingga akhir musim.