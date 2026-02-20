Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Cedera Paha, Fermin Aldeguer Terpaksa Jadi Penonton Seri Pembuka MotoGP 2026

Jumat, 20 Februari 2026 – 16:35 WIB
Pembalap baru Gresini Racing, Fermin Aldeguer. Foto: gresini racing

jpnn.com - Awal musim selalu identik dengan harapan baru. Namun, bagi Fermin Aldeguer, kalender 2026 justru dibuka dengan rasa frustrasi.

Ketika rival sudah memanaskan mesin di lintasan, dia masih berkutat dengan proses pemulihan cedera paha.

Tim Gresini Racing memastikan pembalap Spanyol itu absen dari tes pramusim di Buriram International Circuit sekaligus seri pembuka MotoGP Thailand.

Cedera tersebut berasal dari kecelakaan latihan di Circuito Aspar pada Januari lalu—insiden yang langsung mengacaukan seluruh rencana persiapannya.

Padahal, ekspektasi terhadap Aldeguer sedang tinggi.

Debutnya musim lalu bersama motor satelit Ducati terbilang mencolok: gelar rookie terbaik hingga kemenangan emosional di MotoGP Indonesia membuat namanya cepat naik daun.

Banyak yang memprediksi musim kedua bakal menjadi momentum konsistensi di barisan depan.

Kenyataannya, dia bahkan belum sempat merasakan ritme kompetisi.

