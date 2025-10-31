Cegah Abrasi, Elnusa Petrofin Hibahkan 367 Ban Bekas Mobil Tangki pada Polda Sulteng

jpnn.com, PALU - PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk (ELSA) terus berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan, penerapan praktik bisnis berkelanjutan, dan inisiatif Zero Waste.

Hal itu dilakukan dengan kembali hibah sekitar 367 unit ban bekas kendaraan operasional mobil tangki kepada Satuan Tugas Operasi Madago Raya Polda Sulawesi Tengah pada akhir Oktober 2025.

Hibah itu merupakan bagian dari program Appostraps dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Seremoni penyerahan dilaksanakan di Kantor Satgas Operasi Madago Raya dan dilakukanoleh Head of Operation Fuel Terminal Poso PT Elnusa Petrofin, Teguh Alamsyach, kepadaPasi Ops Satgas III Preventif Ops Madago Raya Polda Sulteng, Iptu I Wayan Dharma, dan disaksikan oleh perwakilan masyarakat setempat.

Appostraps merupakan inovasi dalam mitigasi abrasi pantai dengan memanfaatkan ban bekas sebagai material utama untuk meredam energi gelombang laut sekaligus menjebak sedimen, dan mengurangi laju abrasi secara alami.

Program ini akan membangun struktur penahan abrasi, khususnya di pesisir Desa Tokorondo, Kabupaten Poso.

Manager Corporate Communication & Relations PT Elnusa Petrofin, Putiarsa Bagus Wibowo menyampaikan program ini merupakan pengembangan yang ketiga pasca dilakukan di Kota Padang dan Balikpapan.

Pengembangan program ini mengedepankan prinsip zero waste dan pendekatan ekonomi sirkular di lingkungan operasional perusahaan.