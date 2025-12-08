Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Cegah Banjir Rob di Jakarta, Pramono Segera Perbaiki 6 Tanggul Ini

Senin, 08 Desember 2025 – 20:14 WIB
Cegah Banjir Rob di Jakarta, Pramono Segera Perbaiki 6 Tanggul Ini - JPNN.COM
Gubernur DKI Pramono saat meninjau tanggul pantai di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Senin (8/12) pagi.

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bakal segera memperbaiki enam tanggul di utara Jakarta untuk mencegah rob.

Menurut dia puncak rob sempat terjadi pada 4 Desember lalu yang membuat tanggul Pelindo Muara Baru bocor.

Hal itu dikatakan Pramono saat meninjau tanggul pantai di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Senin (8/12) pagi.

“(Tanggul) Muara Angke, Muara Baru, Sunda Kelapa, Green Bay Pluit, RE Martadinata, Ancol, dan Cilincing Marunda, saya meminta untuk ini dikoordinasikan,” ucap Pramowo.

Menurut dia, perbaikan tanggul tersebut bakal dikoordinasikan antarpihak, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Kelautan dan Perikanan, pelindo, dan serta Dinas Sumber Daya Air.

“Intinya adalah koordinasi itu perlu dilakukan di lapangan,” kata dia.

Adapun, perbaikan dan penguatan tanggul tak hanya dilakukan secara asal dengan menggunakan karung berisi pasir.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Ika Agustin menjelaskan ada sejumlah metode penguatan struktur tanggul pantai.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Ika Agustin menjelaskan ada sejumlah metode penguatan struktur tanggul pantai.

