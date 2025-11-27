Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Cegah Depresi dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini

Kamis, 27 November 2025 – 01:28 WIB
Cegah Depresi dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini - JPNN.COM
Ubi jalar. (Foto: Ist/Jpnn)

jpnn.com, JAKARTA - DEPRESI merupakan salah satu penyakit mental yang harus segera diatasi.

Umumnya, kita cenderung mengabaikan tanda-tanda depresi baik karena kurangnya waktu atau kesadaran.

Di sisi lain, ada kalanya kita berpikir bahwa jika kita menangis sejadi-jadinya atau makan seperti orang gila, maka kita mungkin sedang mengalami depresi.

Baca Juga:

Nah, sebelum Anda memberikan penilaian apa pun, lebih baik kamu pergi ke dokter dan mencari tahu apa yang terjadi pada Anda dengan cara yang tepat.

Karena gaya hidup kita yang sibuk, kita tidak terlalu memperhatikan apa yang kita makan.

Karena manajemen waktu yang buruk, kita melakukan apa saja dan segala hal yang menghampiri kita.

Baca Juga:

Bahkan, kita juga menganggap remeh status "kelebihan berat badan" kita.

Namun, tahukah Anda bahwa bahkan para ahli mengakui bahwa jika Anda makan dengan benar, maka tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental kamu juga akan terjaga?

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mencegah serangan depresi dan salah satunya produk olahan susu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   depresi  Makanan  kacang kenari  kunyit 
BERITA DEPRESI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp