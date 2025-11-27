Cegah Depresi dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - DEPRESI merupakan salah satu penyakit mental yang harus segera diatasi.

Umumnya, kita cenderung mengabaikan tanda-tanda depresi baik karena kurangnya waktu atau kesadaran.

Di sisi lain, ada kalanya kita berpikir bahwa jika kita menangis sejadi-jadinya atau makan seperti orang gila, maka kita mungkin sedang mengalami depresi.

Nah, sebelum Anda memberikan penilaian apa pun, lebih baik kamu pergi ke dokter dan mencari tahu apa yang terjadi pada Anda dengan cara yang tepat.

Karena gaya hidup kita yang sibuk, kita tidak terlalu memperhatikan apa yang kita makan.

Karena manajemen waktu yang buruk, kita melakukan apa saja dan segala hal yang menghampiri kita.

Bahkan, kita juga menganggap remeh status "kelebihan berat badan" kita.

Namun, tahukah Anda bahwa bahkan para ahli mengakui bahwa jika Anda makan dengan benar, maka tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental kamu juga akan terjaga?