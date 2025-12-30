Cegah Gangguan Kamtibmas, Aparat Patroli Lokasi Keramaian di Palembang

Selasa, 30 Desember 2025 – 14:14 WIB

jpnn.com, PALEMBANG - Polda Sumatera Selatan melalui Subsatgas Pam Keramaian Ops Lilin Musi 2025 melaksanakan patroli dan pengamanan di pusat perbelanjaan Palembang Indah Mall pada Selasa (30/12/2025).

Patroli dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan melibatkan 16 personel yang terbagi dalam tiga regu.

Kasubsatgas Pam Keramaian Ops Lilin Musi 2025 AKBP Raswidiati Anggraini mengungkapkan bahwa kegiatan itu dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif menjelang akhir tahun.

“Patroli ini kami lakukan untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif, khususnya di lokasi pusat perbelanjaan yang ramai dikunjungi masyarakat menjelang pergantian tahun,” ungkap AKBP Raswidiati.

Dalam kegiatan tersebut, personel melakukan patroli berjalan kaki, berdialog dengan pengunjung dan petugas keamanan, serta memberikan imbauan kamtibmas.

"Petugas juga membantu masyarakat rentan yang sedang berkunjung di area keramaian," beber Raswidiati.

Selain itu, personel juga melakukan monitoring dan pengendalian situasi kamtibmas di sekitar area Palembang Indah Mall.

Koordinasi juga dilakukan dengan pihak manajemen dan pengelola, termasuk pengecekan standar keamanan seperti ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR), kesiapsiagaan petugas keamanan, serta pengaturan parkir.