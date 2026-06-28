Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Cegah Gelombang PHK di Industri Tekstil, Said Iqbal Dorong Penurunan Harga Gas

Minggu, 28 Juni 2026 – 20:00 WIB
Cegah Gelombang PHK di Industri Tekstil, Said Iqbal Dorong Penurunan Harga Gas - JPNN.COM
Mencegah gelombang PHK di industri keramik dan tekstil, pemerintah melakukan langkah mitigasi khusus. Ilustrasi/Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menyatakan pemerintah telah melakukan langkah mitigasi khusus untuk mengatasi isu mahalnya gas yang mempengaruhi industri keramik, granit, dan tekstil.

Upaya yang dilakukan pemerintah yakni mendorong penurunan harga gas industri non-subsidi.

Kebijakan ini bertujuan agar perusahaan tetap kompetitif di pasar dan mampu mempertahankan lapangan kerja bagi para buruh.

Baca Juga:

Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, Said menilai perusahaan kini memiliki ruang lebih luas untuk tetap mempertahankan para pekerjanya.

"Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK," kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Minggu (28/6).

Meski begitu, Said Iqbal mengungkapkan untuk kasus PT Pakerin di Mojokerto, pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 2.500 pekerja diperkirakan tidak dapat dihindari.

Baca Juga:

Kondisi perusahaan yang sulit mengharuskan adanya langkah restrukturisasi.

Namun, Said menyebut pemerintah telah mengupayakan agar dana hasil likuidasi yang berada di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat digunakan untuk membayar pesangon pekerja.

Mencegah gelombang PHK di industri keramik dan tekstil, pemerintah melakukan langkah mitigasi khusus.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   industri  PHK  Pekerja  Said Iqbal 
BERITA INDUSTRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp