Cegah Infeksi Telinga dengan Rutin Mengonsumsi 5 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - TELINGA merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Infeksi telinga bisa dikontrol dengan diet dan obat-obatan yang tepat.

Namun, perawatan lebih lanjut diperlukan tergantung pada tingkat keparahan kondisinya.

Miringotomi adalah prosedur yang melibatkan pembuatan sayatan kecil di gendang telinga untuk memungkinkan cairan mengalir dan mengurangi sakit telinga.

Sayatan akan menutup dalam beberapa hari tanpa jaringan parut atau kerusakan pada gendang telinga.

Penting untuk makan dengan benar agar bisa mendengar dengan benar.

Jadi, sesuaikan diet seseorang tergantung pada preferensi kesehatan, dan masukkan suplemen ini ke dalam diet setelah berbicara dengan ahli gizi THT.

Perbaikan pola makan dan gaya hidup yang sederhana membuat seseorang tetap sehat dan bugar.