Cegah Karhutla Sejak Dini, Polres OKU Timur Memperkuat Sinergi Lintas Sektor

jpnn.com - PALEMBANG - Kapolres Ogan Komering Ulu Timur AKBP Adik Listiyono menyatakan bahwa keberhasilan mencegah kebakaran hutan dan lahan tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat.

"Pencegahan adalah langkah yang paling efektif. Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Apabila ditemukan unsur kesengajaan yang mengakibatkan kebakaran, tentu akan kami proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata dia, Selasa (7/7).

Adik menyampaikan itu saat memimpin sosialisasi penanggulangan karhutla di Aula Wicaksana Laghawa Polres OKU Timur, Selasa (7/7/2026).

Sosialisasi yang digelar dalam rangka memperkuat upaya pencegahan karhutla itu dihadiri unsur forkopimda, Basarnas, BPBD, Satpol PP, instansi terkait, hingga para kepala desa se-Kabupaten OKU Timur. Sosialisasi ini menjadi langkah awal memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi ancaman karhutla.

Para peserta memperoleh pemaparan mengenai kondisi titik panas (hotspot) di wilayah OKU Timur sepanjang 2026 sebagai dasar penyusunan strategi pencegahan. Selain itu, jajaran Satreskrim Polres OKU Timur juga memberikan edukasi mengenai aturan hukum yang mengatur tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, termasuk ancaman sanski bagi pelaku.

Menurut dia, sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat, menjadi kunci mencegah munculnya kebakaran yang dapat menimbulkan kabut asap serta mengganggu kesehatan, aktivitas pendidikan, transportasi, hingga sektor pertanian.

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Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu'min Wijaya mengatakan pencegahan karhutla merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi masyarakat dari dampak bencana.

Dia mengatakan bahwa Polda Sumsel terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan karhutla berjalan maksimal. “Dengan kerja sama yang solid, kami berharap Sumsel tetap aman dari bencana asap dan aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan baik," kata Nandang.