Cegah Karhutla, Tim Gabungan Polsek Pemulutan dan Manggala Agni Patroli

jpnn.com - Guna mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Desa Pegayut, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Tim Gabungan Polsek Pemulutan bersama Manggala Agni Daops Sumatera XIV/Banyuasin, TNI, serta Masyarakat Peduli Api (MPA) melaksanakan patroli terpadu.

Kegiatan dimulai sejak pagi dengan pemantauan kondisi cuaca yang terpantau hujan intensitas sedang pada pukul 10.00 WIB, kemudian berawan hingga sore hari dengan suhu rata-rata 24–25°C.

Berdasarkan hasil pemantauan, tidak ditemukan adanya hotspot atau titik panas di wilayah patroli.

Selain pemantauan, tim juga melaksanakan sosialisasi penyadartahuan dampak karhutla dengan berkoordinasi bersama Sekretaris Desa Pegayut Adi Mutaha, serta masyarakat setempat.

Edukasi diberikan agar masyarakat lebih peduli dan tidak membuka lahan dengan cara dibakar, mengingat Desa Pegayut termasuk dalam kawasan rawan karhutla dengan vegetasi semak belukar serta ilalang, dan potensi kebakaran kategori sedang.

Dari hasil pengecekan lapangan, areal rawan terbakar seluas kurang lebih 1,5 hektare berada di wilayah APL (Area Penggunaan Lain) dengan aktivitas masyarakat mayoritas bertani. Namun, hingga patroli berakhir, tidak ditemukan adanya kejadian karhutla di Desa Pegayut dan sekitarnya.

Kapolsek Pemulutan IPTU LT Nugrah menyampaikan bahwa masyarakat Desa Pegayut menunjukkan kesiapan untuk berperan aktif dalam penanggulangan serta pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan.

“Patroli terpadu ini adalah upaya nyata dalam mencegah karhutla," sampai Nugrah, Rabu (20/8/2025).