JPNN.com - Nasional - Humaniora

Cegah Kecelakaan Mudik, Kemnaker Turunkan Tim Penguji K3 Periksa Kesehatan Pengemudi

Jumat, 13 Maret 2026 – 19:10 WIB
Cegah Kecelakaan Mudik, Kemnaker Turunkan Tim Penguji K3 Periksa Kesehatan Pengemudi
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker Ismail Pakaya. Foto: Dokumentasi Biro Humas Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bergerak membantu menjamin keselamatan masyarakat selama mudik Lebaran 2026 dengan menurunkan Tim Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Tim Penguji K3 akan memeriksa kondisi kesehatan fisik dan risiko kelelahan para pengemudi bus serta mobil travel di enam titik pemantauan mudik utama.

Adapun enam titik lokasi pemeriksaan berada di terminal dan pool bus, travel, serta perusahaan yang menyelenggarakan mudik bersama di Jakarta, Bekasi, Bandung, Surabaya, Medan, dan Samarinda.

Langkah ini dilakukan, karena keselamatan pemudik tidak hanya ditentukan kondisi kendaraan dan kelancaran jalur, tetapi juga kesiapan fisik dan kewaspadaan pengemudi.

Dalam perjalanan jarak jauh dengan durasi kerja panjang, kelelahan dapat menurunkan konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) Kemnaker Ismail Pakaya mengatakan pemeriksaan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan pengemudi berada dalam kondisi prima sebelum dan selama bertugas mengantarkan penumpang.

Penilaian tersebut bertujuan memastikan pengemudi dalam kondisi prima.

"Hal ini penting karena faktor pengemudi atau manusia (human error) akibat kelelahan perjalanan jarak jauh dengan durasi kerja panjang menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas,” kata Ismail Pakaya dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (13/3).



