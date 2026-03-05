Cegah Kecemasan dengan Mengonsumsi 6 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - KECEMASAN merupakan salah satu masalah mental yang harus segera diatasi.

Di dunia yang penuh dengan stres dan kecemasan, bukankah akan sangat menyenangkan jika kita bisa menemukan sedikit kelegaan dari makanan yang kita konsumsi?

Bayangkan memiliki simpanan rahasia berupa makanan super yang tidak hanya memuaskan selera, tetapi juga memberikan keajaiban pada pikiran Anda.

Memasukkan makanan tertentu ke dalam rutinitas harian Anda bisa memberikan nutrisi dan senyawa penting yang meningkatkan relaksasi, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Stres dan kecemasan disebabkan oleh peningkatan produksi kortisol dalam tubuh manusia.

Pada saat-saat seperti ini, orang sering kali mengonsumsi makanan olahan, manis, dan asin dalam jumlah berlebihan.

Meskipun makanan berlemak tinggi ini bisa meningkatkan suasana hati dan merangsang pusat kesenangan di otak kita untuk sementara, pada akhirnya makanan tersebut justru lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaatnya dan meningkatkan kerentanan kita terhadap kondisi depresi dan kecemasan.

Kafein, daging olahan, dan makanan tinggi gula bisa meningkatkan kadar kortisol dan memperburuk gejala kecemasan.